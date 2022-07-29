美經濟萎縮強化升息放緩預期 亞股走勢分歧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港29日綜合外電報導）亞股今天收盤走勢分歧，由於美國經濟再次萎縮，使得衰退疑慮加劇，但也令投資人更加預期美國聯邦準備理事會（Fed）將放慢升息腳步。

法新社報導，在通膨飆高以及美國聯準會不斷收緊貨幣政策，導致市場悲觀期延長之下，投資人開始猜測，市場行情可能已觸底。

世界最大經濟體美國今年第2季萎縮0.9%，首季萎縮1.6%，原因在於通膨漲升至40年來最高點，借貸成本也不斷上揚。

但市場將這份數據解讀為利多，因為美國國庫券殖利率走低，顯示投資人預期，數據可能使聯準會有放緩升息的空間。公債殖利率是利率走向的指標。

聯準會官員預料將繼續升息，但分析師估計，這些官員9月將升息50個基點，相較下，聯準會過去2次會議分別升息了75個基點。

美股3大指數昨天收盤應聲勁揚1%以上，由對利率升高較敏感的科技股領漲。

多數亞股今天早盤追隨美股漲勢，但隨著交易進行，難以維持動能。

東京日經指數收盤小跌0.1%，以27801.64點作收；上海綜合指數滑落0.9%，收在3253.24點；香港恆生指數重挫2.3%，收20156.51點，因交易商對於阿里巴巴將發布的財報愈來愈擔憂，引發科技股遭到出脫。

雪梨、首爾、台北和威靈頓股市收盤則都攀升。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110729