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寶特瓶回收料預估供不應求 南亞提前布局供應鏈

2022/7/30 10:57
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（中央社記者賴言曦台北30日電）南亞公司2007年開始耕耘寶特瓶聚酯回收技術，隨著國際品牌大廠陸續宣告將提高使用回收料的比例，預估寶特瓶回收料將供不應求。為此南亞提前布局織品回收技術並與廠商合作，打造台灣首條循環紡織供應鏈。

全球碳中和議題發酵，國際服飾品牌愛迪達（Adidas）、耐吉（Nike）等業者陸續宣告要逐步提升使用回收料；根據Textile Exchange報導，全球紡織產業PET（聚對苯二甲酸乙二酯）回收料需求量至2025年將高達1710萬噸，但作為回收PET主要原料的寶特瓶片，可供應量卻只有1590萬噸。

相較於回收寶特瓶快不夠用，Ellen MacArthur基金會指出，全球約有3400萬噸廢棄服飾被掩埋或焚化；南亞開始把腦筋動到織物回收上，創立聚酯回收絲自有品牌SAYA（台語諧音紗仔），專攻寶特瓶、廢紡織品回收，客戶包含Adidas等國際知名品牌。

不過南亞纖維事業部協理陳志文坦言，織物回收沒有想像中簡單，因為成衣講求舒適度，製作時大多採化學及天然纖維混紡，加上成衣絕大多數有無法回收的金屬拉鍊、鈕扣等，加深回收難度。

為了解決分類問題，南亞自主研發織物智慧分類技術，透過人工智慧（AI）辨識織物材質及顏色，準確度高達93%以上，辨識速度甚至可達1秒1件；另外，為了提高回收效率，南亞還計劃開發單一材質設計產品，讓整件衣服都是PET材質，回收更便利。

為了讓單一材質設計可以落實，南亞攜手國內知名戶外品牌歐都納，以及理念相同的舊衣回收商、布廠及設計業者，打造國內首條循環紡織示範供應鏈。陳志文說，透過這個模式，消費者可將舊衣服拿給門市回收，南亞會將這些舊衣製作成回收料，達到循環經濟的目的。

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陳志文並指出，用回收料製作的服飾可無限次重複利用，且在回復到原料狀態後，還能在紡織時利用特殊織法加工，以達到客戶要求的機能效果；除了應用在服飾上，也可以製作成窗簾、床單、沙發等家飾用品。

看好回收聚酯前景，南亞董事長吳嘉昭近日也表示，預計接下來再投資新台幣7.1億元，希望在2023年底將回收聚酯的占比提升至2成，每年產能預估達42萬噸。（編輯：張良知）1110730

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