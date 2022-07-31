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經部：疫情影響離岸風電設置 估年底可達200座風機

2022/7/31 18:21
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（中央社記者謝方娪台北31日電）審計部報告指出，2021年底離岸風電累計數較目標量落差過高，經濟部今天回應，COVID-19疫情影響離岸風電設置為全球現象，經濟部已和指揮中心合作研擬專案配套措施，估今年底風機累計設置數可達200座以上。

經濟部能源局透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響離岸風電設置為全球共同現象，包括人員出入境、船隻移動、材料製造與運送等皆大受影響，經濟部與疫情指揮中心合作，在防疫優先前提下，研擬專案配套措施，預期今年底可累計設置200座以上風機。

能源局說明，依離岸風電世界論壇報告，2020年起因COVID-19疫情影響，阻斷各國離岸風電工程離岸風場專用船舶、機具設備及人員前往各個興建中離岸風場工作，各國為防止疫情擴散，嚴格隔離制度、隔離期及禁止外籍人士入境等措施使全球離岸風電工程接近停擺，可見離岸風電工程進入高峰期的台灣並非獨有案例。

為降低疫情對離岸風電設置的衝擊，能源局配合指揮中心要求，擬定離岸風電防疫計畫，配合疫情變化朝逐步放寬方式，協助業者加速風場施工，約3000人次外籍人員入境，相關彈性作法如低風險船舶人員開放上岸輪休、低風險船舶可於海上換員、入境隔離3天且第4天快篩陰性即可上船工作等彈性措施，在防疫優先前提下降低邊境管制對施工影響。

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能源局進一步說明，今年有4個開發商風場正積極施工，包含沃旭大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場、允能風場等，預估今年底台灣海峽離岸風機累計設置可達200座以上風力機，提供台灣更多再生能源。

能源局強調，虛心接受審計部門善意提醒，經濟部將盡最大努力提供防疫作業、基礎建設等相關協助，期能擴大再生能源推廣，達到2025年離岸風力裝置容量設定的目標，確保電力供應穩定，兼顧降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。（編輯：楊蘭軒）1110731

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