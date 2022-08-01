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六都7月建物買賣移轉棟數月減13% 南部降溫明顯

2022/8/1 19:30
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（中央社記者賴言曦台北1日電）根據六大都會區地政局公布資料，今年7月建物買賣移轉棟數合計1萬8477棟，月減13.3%，但年增5%；今年1至7月六都買賣移轉棟數合計14萬9982棟，年減1.4%。

綜觀六都7月買賣移轉棟數，南部市場降溫最顯著，台南市1836棟、月減18.2%、年減27.9%；高雄市2680棟、月減20.2%、年減10.1%。

觀察其他四都，台北市2273棟、月減7.3%、年增17.3%。新北市4697棟，月減12.9%、年增5.3%。桃園市3539棟，月減3.4%、年增17.5%。台中市3452棟、月減17.6%、年增29.9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍透過新聞稿分析，台南市去年受惠台南科學園區、重大建設議題，且有大量建案交屋，帶動房市價量齊揚，但今年買方居高思危，態度轉為觀望，導致交易量驟減，且因基期高，量縮表現更鮮明；高雄市則是交易動能明顯轉弱，甚至寫下21年同期新低。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，去年7月台灣正處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫的三級警戒，當時中北部疫情嚴峻，交易量也受「類封城」影響大幅收斂，因此使中北部今年7月的年增率，在比較基期偏低的情況下開出紅盤。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以去年經驗來看，去年5月19日全國因應疫情升級為三級管制，移轉棟數在7、8月呈大幅量縮；今年則是4月底確診人數破萬，直至6月移轉棟數才開始反映，7月則完全呈現疫情嚴峻時刻的低量市況。

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曾敬德說，雖然去年疫情的影響時間約2個多月，但今年還有中央銀行升息與股災等外在事件干擾，預料移轉棟數低迷期，恐怕會比去年還久。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，後疫時代工料雙漲，新屋房價下跌不易，雖市場有零星小建案主動降開價，卻未見降價拋售潮，中古屋市場價格調動的步調更為緩慢，且買方缺乏追價意願，故短期榮景難復見。（編輯：楊蘭軒）1110801

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