三陽機車7月市占率衝上38% 連3個月奪銷售冠軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北1日電）SYM三陽機車7月銷售2萬5045輛，市場占有率一舉衝上38%，已連續3個月奪下銷售冠軍；KYMCO銷售1萬5146輛、市占率23%，YAMAHA銷售1萬3834輛、市占率21%；電動機車Gogoro則銷售5901輛，占有率9%。

三陽表示，進入機車傳統暑假銷售旺季，7月單月銷售突破2萬輛，市占率達38%。三陽推出重量級戰略新車款，高階車款DRGBT於7月再改款上市，增加KELESS車款及新色上市，積極搶攻暑假市場商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，國民旗艦車「全新迪爵」導入與日本京濱攜手開發的「EnMIS」引擎科技，以一公升跑出63.9公里的成績，配合親民車價取得「2022上半年最暢銷品牌」冠軍頭銜。另外，以操縱感和騎乘感取勝的速克達JET車系，暑假買氣也逐漸升溫。

三陽今年前7月累計銷量達12萬5213輛，市占率32%；KYMCO前7月銷售11萬2040輛、市占率為28.6%，YAMAHA銷售7萬9593輛、占有率20.3%，Gogoro銷售3萬4075輛，占有率約8.7%。（編輯：張良知）1110801