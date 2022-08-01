壽險淨值狂掉財報失真 金管會談提早接軌IFRS 17難處

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（中央社記者謝方娪台北1日電）壽險上半年淨值狂掉，媒體批評壽險公司財報失真，是因金管會監理寬恕所致；金管會今天提出3點澄清，自2018年起實施IFRS 9是與國際同步，且業者可自行決定會計政策，另IFRS 17晚國際3年接軌，主因業者需要時間準備。

現行會計制度下，壽險業資產面以公允價值衡量、負債面尚未以公允價值衡量，上半年壽險業受美國猛烈升息影響，持有債券價格狂掉，淨值蒸發上兆元。經濟日報發布社論直言，「監理寬恕」是壽險淨值衰落源頭。

該社論指出，金管會因壽險業利差損，監理寬恕地選擇在當時有利壽險公司的方式導入會計新制，卻忽略多變市場環境可能帶來不利壽險公司淨值的後果，金管會若能兼顧資產與負債價值變化衡平性、逐步導入新會計準則，不會出現壽險公司財報失真，誤導市場認知而造成投資人困惑。

金管會今天晚間提出3點澄清，第一，台灣2018年是與國際同步採用IFRS 9（國際財務報導準則第9號公報）；其次，採用IFRS 9時，由業者自行選擇會計政策；第三，目前各國尚未實施IFRS 17，台灣是參考各界意見採循序推動，預計以國際生效日後至少3年再實施。

金管會說明，接軌IFRS 9時，保險業資產面和負債面並未同步以公允價值衡量，可能產生會計處理不一致，因此，業者可依規定將金融資產分類到PL（透過損益按公允價值衡量）、OCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）或AC（按攤銷後成本衡量）項下。

若業者將持有的金融資產放在PL項下，金融資產按公允價值衡量的變動將影響損益；若放在OCI項下，金融資產按公允價值衡量的變動不影響損益，但會影響淨值；若放在AC項下，不影響損益及淨值，可降低金融資產評價波動對淨值可能的影響。

金管會指出，實施IFRS 9後，為避免壽險業者在低利率時期處分放在OCI項下的長期債券投資以實現短期獲利，影響壽險商品對保戶的長期承諾，金管會已規範業者須針對未到期債務工具的處分損益提列特別盈餘公積，並依出售標的剩餘到期期間逐年攤銷釋出，才可供分配盈餘。

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為接軌IFRS 9，金管會強調先前已多次提醒保險業者應考量對淨值波動的可能影響，並在符合IFRS 9前提下，選擇適切會計政策及資產重分類等方式，以降低會計處理不一致帶來的影響。

金管會指出，IFRS 17對台灣保險業影響重大，業者需進行資訊系統修改、歷史資料蒐集、商品策略調整等準備工作，金管會參考各界意見後，決議台灣接軌時程將以國際生效日後至少3年、即2026年1月1日再實施為原則，也可有利觀察國外實施情形，配合台灣國情調整因應。（編輯：楊蘭軒）1110801