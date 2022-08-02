辜仲瑩出國帶廚師由凱基證買單 總經理遭停職半年

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（中央社記者謝方娪台北2日電）開發金大股東辜仲瑩疑干涉公司治理，金管會並發現，辜仲瑩私人出國行程有相關開支是由凱基證買單。金管會今天宣布重罰凱基證董事長許道義減薪2成、為期3個月，總經理方維昌停職6個月。

金管會證期局副局長張子敏表示，金管會先前對開發金執行一般金檢，發現辜仲瑩僅擔任開發金持股100%子公司中華開發資本董事長，但凱基證券人員卻將業務、營運績效、擬晉升人員名單等資料陳報辜仲瑩秘書，再由秘書轉陳報辜仲瑩等人。

不僅如此，凱基證券部分餐廳員工2020年、2021年經常以「業務需求」、「公差」、「國外餐飲考察」、「技術交流」等事由申請至海外出差；不過經金管會調查，發現實際上相關員工是負責處理辜仲瑩在國外期間的餐飲事宜，出差所行事務均與凱基證券公務無關。

有凱基證券員工申請加班及相關費用，但其實是隨同辜仲瑩出國期間或外出支援鍋氣、磯勢餐廳或辜仲瑩敦南招待所等非關公務事務，甚至辜仲瑩私人出國行程有攜帶凱基證券員工隨行擔任廚師，並報支公款。

張子敏指出，相關缺失顯示凱基證券已嚴重違反公司治理原則，且未落實執行內控制度，影響證券業務經營。

金管會除了開罰凱基證券新台幣240萬元罰鍰並予以糾正，針對董事長許道義未善盡監督管理責任，給予減薪2成、為期3個月處分，總經理方維昌未確實依誠實及信用原則執行業務，有害公司治理落實，予以停止執行業務6個月處分。（編輯：張良知）1110802