台積電拉尾盤站回500元 台股小漲收14777.02點

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（中央社記者江明晏台北3日電）美眾議院議長裴洛西訪台，台股今天大致維持平盤下小跌震盪，尾盤在台積電、鴻海等權值股拉升下，終場收在今天最高點14777.02點，上漲29.79點，台積電也站回500元大關，收501元。

美眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，共軍隨即宣布在台周邊6海域軍演，台股今天以14757.51點開高，隨後指數在平盤附近狹幅震盪，低點一度下探14673.35點，下跌約70點。

台股加權指數終場上漲29.79點，收在14777.02點，漲幅0.2%，成交金額1748.09億元。

觀察上市類股表現，半導體股上漲1.37%，油電股、電子股分頭小漲約0.3%、0.79%；代表中小型股的櫃買OTC指數下跌0.63%，上櫃股以遊戲族群帶動的文創股最為亮眼，上漲約0.43%。

晶圓代工廠台積電今天力甩昨日頹勢，尾盤拉抬，終場上漲1.83%，收501元，收復500元關卡，鴻海上漲0.46%，收108.5元，聯發科小漲0.44%，收686元，貨櫃三雄與航空雙雄均收黑，擁國防概念的漢翔下跌近3%。

中國海關總署暫停眾多台灣食品進口，受影響的有郭元益、裕珍馨、乖乖、義美、佳德、廣達香、天和生物、葡萄王生技等多家知名廠商，今天上市食品類股下跌0.06%、生技股下跌2.77%。

此外，中國商務部今天宣布，即日起暫停對台出口天然砂，國內相關業者環泥、國產今天股價受影響，環泥終場小跌約1%，國產終場下跌4.45%。（編輯：黃國倫）1110803