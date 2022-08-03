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集邦：DRAM需求明年增8.3%創新低 供過於求嚴峻

2022/8/3 19:17
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（中央社記者張建中新竹3日電）市調機構集邦科技預估，2023年DRAM位元需求將僅成長8.3%，將創新低，遠低於位元供給成長的14.1%，DRAM市場供過於求情況嚴峻，價格恐持續下跌。

集邦科技表示，高通膨持續衝擊消費市場需求，品牌廠營運首要任務是調整庫存，尤其前2年面對疫情造成零組件缺料問題，品牌廠超額下訂，加上通路銷售遲緩，使得筆記型電腦庫存去化緩慢，恐將影響2023年筆記型電腦需求進一步走弱。

集邦科技指出，因為DDR5的價格仍高，將限制個人電腦單機搭載容量成長，預估2023年電腦單機動態隨機存取記憶體（DRAM）搭載容量年增約7%。

集邦科技表示，若DDR5供應商積極降價，可能帶動電腦單機容量增幅揚升至9%，結果如何取決於DDR5與DDR4價差是否有效收斂。

伺服器市場方面，集邦科技指出，在經過數年高度成長後，基期墊高，伺服器市場後續成長動能恐將趨緩，而在成本考量下，伺服器記憶體平均容量提升也會受限，預估2023年將增加約7%。

智慧手機方面，集邦科技表示，智慧手機產量可能小幅增加，在搭載的記憶體足以支應需求，預期2023年智慧手機單機搭載行動記憶體容量將年增約5%。

綜合各項應用市場狀況，集邦科技預期，2023年DRAM位元需求將成長約8.3%，將首度低於10%，並低於位元供給成長的14.1%，DRAM市場供過於求情況相當嚴峻，價格恐將持續下滑。

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至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）方面，集邦科技表示，明年仍將處於供過於求狀態，明年上半年價格將持續滑落，不過，隨著價格走低，可望刺激企業級固態硬碟單機搭載容量增加，預期2023年NAND Flash位元需求可望成長28.9%，位元供給將成長約32.1%。

受DRAM市況持續修正影響，南亞科7月營收滑落至新台幣43.96億元，創31個月來新低，月減16.02%，也較去年同期減少44.7%。（編輯：黃國倫）1110803

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