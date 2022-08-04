探井射源棒卡地底近一年 中油今年7月順利取出

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（中央社記者曾智怡台北4日電）中油去年執行天然氣探井作業時，發生射源卡阻地下約2800公尺探井意外。原能會今天表示，歷經數月打撈作業，中油已於今年7月6日順利將射源管串全部取出，經確認現場環境無污染、射源容器無破損，無輻射安全疑慮。

原能會今天發布新聞稿表示，中油公司去年8月6日通報原能會，發生射源卡阻於地下探井故障事件，經多次以電纜打撈未果後，於同年12月21日依規定向原能會申辦射源停止使用，並改採拆除油管、以及引進國際先進鑽機工法，持續於今年進行打撈作業，已於7月6日下午順利將卡阻地底射源管串全部取出。

原能會說明，7月7日接獲中油射源打撈成功通知，立即派員至探井現場進行查核，經檢視射源容器外觀完整無破損，比對射源型序號與原始資料吻合，現場環境輻射量測一切正常。

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原能會並要求中油進行射源表面擦拭與鑽機作業的泥漿取樣輻射檢測，結果均為背景範圍，顯示射源打撈過程並無破損造成環境污染，確保當地民眾及周遭環境輻射安全。中油於7月26日提報本案結案報告，原能會於8月4日核定同意備查。

原能會補充，探勘用射源共3顆（包括2顆銫-137及1顆氚-3），皆屬國際原子能總署（IAEA）射源風險分級最低等級的第五類低風險射源；射源卡阻期間，原能會持續派員至現場執行環境輻射監測。（編輯：潘羿菁）1110804