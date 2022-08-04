淘寶網購中國海關卡關？ 財部：快遞貨物正常進出口
2022/8/4 15:50
（中央社記者張璦台北4日電）媒體指稱淘寶代購業者緊急公告，在淘寶網購所買商品恐遭中國海關卡關；財政部關務署表示，近日空、海運快遞貨物進出口尚無顯著變化，承攬台灣、中國快遞遞送的國際大型快遞公司指出，未接獲其中國的營運機構通知相關情事。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程，牽動美中台敏感神經，中國連番對台祭出制裁，有媒體報導，台灣民眾常用的網購平台淘寶也受到影響。
報導指出，有淘寶代購業者在臉書貼出緊急公告，從台灣發往中國的商品全面停止出貨，而中國發往台灣的貨物也要「全面排查」，如果在海關被查到違禁商品就直接銷毀。
財政部關務署今天表示，有關媒體報導買淘寶恐遭中國大陸海關卡關一事，經電詢承攬、報關相關公協會，尚無接獲會員業者反映相關情事。
同時，關務署電詢承攬兩岸快遞遞送的國際大型快遞公司，也表示尚無接獲其中國大陸的營運機構通知相關情事。
關務署進一步說明，經觀察，近日空、海運快遞貨物進出口情形，尚無顯著變化。海關將與相關公協會及業者保持密切聯繫，並持續觀察進出口至中國大陸貨物量變化情形。（編輯：潘羿菁）1110804
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