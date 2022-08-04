貿易局廣邀千件跨國提案 助攻會展產業永續

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）為因應氣候變遷與後疫情時代趨勢，經濟部國際貿易局與外貿協會推出「GREENTOPIA永續會展城市」跨國提案競賽，盼徵得千件提案，為會展產業（MICE）提出永續創意提案。

貿易局「推動台灣會展產業發展計畫」（MEET TAIWAN），今天在台北國際會議中心舉辦「GREENTOPIA永續會展城市」跨國提案競賽徵選起跑記者會，並邀請貿易局副局長李冠志、貿協秘書長王熙蒙及法裔網紅吉雷米出席。

李冠志表示，GREENTOPIA是非常有意義的議題，藉此活動，盼能在疫情後找到綠色轉型方案，向各界徵求新的商業模式，以進入新的市場，來追求淨零排放的目標。

王熙蒙表示，在氣候變遷大環境下，而微軟公司創辦人比爾蓋茲曾提出研究指出，全球每年約產生510億公噸溫室氣體，其中75%來自全球百大城市，城市可說是最大溫室氣體來源。

王熙蒙說，貿協希望推動MICE產業永續，因此廣邀好手參與提案，針對城市減排做出貢獻提出方案，在MICE產業、旅遊運用永續概念，若能因此在台灣落地，將別具意義。

王熙蒙表示，希望本次的提案競賽，能夠徵得1000件提案參與評選，以發揮正面影響力，至於評審標準，基本上是以符合聯合國17個永續發展目標（SDGs）為主，以及能否讓MICE活動滿足3R原則，亦即回收、再利用與減量。

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貿易局說明，GREENTOPIA概念是一座結合會展場館、友善環境飲食、綠色旅宿、大眾運輸、獨特體驗行程等多元特色打造的線上虛擬城市，藉此傳達台灣MICE產業發展環境的優良及永續形象，吸引全球各界踴躍提案，並達成後疫情時代有更多國際會展活動來台舉辦的目標。

貿協說明，MEET TAIWAN跨國提案競賽「GREENTOPIA永續會展城市」自8月4日起開放報名，提案提交截止日為10月19日，自決選勝出的5名優勝者，可獲得總額3萬美元的大獎，以及GREENTOPIA電子市民證。（編輯：林興盟）1110804