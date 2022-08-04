緯軟上半年淨利創新高 每股盈餘3.7元

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（中央社記者吳家豪台北4日電）資訊服務商緯創軟體今天公布上半年財報，由於聚焦重點客戶及布局關鍵潛力產業，合併營收新台幣37.79億元、稅後淨利2.46億元同創歷史新高；每股盈餘3.7元，創歷史次高。

緯軟今年第2季營收延續逐季增長的趨勢，合併營收達19.5億元，季增7%，年增33%；營業利益為1.55億元，營業利益率7.9%，季增1.2個百分點；稅後淨利1.36億元，季增26%。

累計上半年緯軟合併營收達37.79億元，年增33%；稅後淨利2.46億元，年增12%；每股盈餘3.7元。

緯軟另公布7月合併營收6.77億元，月增2.5%，年增27.9%，續創單月新高；累計今年前7個月合併營收44.55億元，年增32.5%。

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緯軟發布新聞稿指出，成長主要來自大中華區，中國地區除了以互聯網及高科技指標客戶為核心動能外，並著重獲取新能源產業客戶，成為新的成長引擎。另外，受惠於數位轉型及新科技應用的商機，來自台灣半導體及電子產業客戶營收有強勁的雙位數百分比成長，金融業也維持穩健的營收表現。

展望下半年，緯軟預期營收可維持逐季向上趨勢，表現有望優於上半年；獲利方面，預期毛利率將保持穩定，維持全年營收及獲利雙成長目標。（編輯：楊凱翔）1110804