中鋼、CIP合作開發中能風場 專案融資三度獲獎

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（中央社記者曾智怡台北4日電）中能發電公司今天宣布，中能離岸風電計畫新台幣452億元專案融資計畫，獲頒國際雜誌「IJ Global」所主辦的「IJ Global Awards 2021」亞太區年度最佳離岸風場融資計畫獎項，是中能風場3個月內連續贏得的第3座國際大獎。

中鋼、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）合資開發的中能發電公司，今天透過新聞稿說明，「IJ Global」是國際知名機構Euromoney旗下於能源與基礎建設融資領域的權威雜誌。

該雜誌指出，中能風場是由台灣本土公股及民營銀行融資的離岸風場計畫，主要股東之一的中鋼公司雖然首度跨足離岸風電產業，良好企業信譽及產業競爭力深獲本土銀行信任，使得風場在無國外出口信貸機構參與下，仍藉由國內大型泛公股銀行擔任統籌主辦行，順利吸引20間公民營、台外資銀行投入。

同時，以嚴謹的20年期全台幣模式進行專案融資，於去年底達成融資到位，屢獲國際知名機構肯定。

中能發電公司董事長王錫欽表示，中能風場繼今年5月、6月分別榮獲「The Asset」雜誌台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫，以及2022年度亞洲法律大獎年度最佳專案融資財務交易等獎項後，近期再度獲獎。

王錫欽指出，能「連中三元」，主要歸功於風場團隊縝密的專案規劃與風險管理、股東CIP風場開發的堅強實績，以及中鋼長期於財務及公司治理所建立的良好形象與企業競爭力。

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他進一步說，中能風場作為台灣首個由本土企業和國際企業共同開發、且在地專案融資的指標性風場，將繼續結合中鋼在地經驗與CIP離岸風場開發的專業能力，打造台灣離岸風電產業的本土化標竿風場。

中能離岸風電計畫執行長沃荷（Joris Hol）表示，本次獲獎不只是對中能風場在專案管理與風場開發經營上的高度肯定，也展現出台灣發展離岸風電產業的堅實能力，更讓世界看見台灣專業的綠色金融交易，具備躍上亞洲舞台的深厚潛力。（編輯：楊凱翔）1110804