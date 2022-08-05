限空令備戰 台股大漲近300點逼近萬五關卡

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）大陸軍演衝擊投資人信心，金管會擬釋出「限制放空」備戰，台股今天由權王台積電領軍，海空運類股助攻，指數反彈近300點，加權指數早盤最高來到14998點，萬五關卡近在咫尺。

截至10時40分，加權股價指數上漲291點、為14994點，成交值新台幣1073億元，台積電上漲逾2%，來到514元，創6月17日以來新高，聯電漲幅逾3%，聯發科漲幅更達4%；長榮勁揚逾4%，陽明及萬海漲幅也超過3%，航運雙雄漲幅也超過2%。

沉寂多年的股王大立光從5月10日低點1525元逐步回升，早盤最高來到2120元，創下今年2月22日5個多月來新高價，帶領光學及蘋概股漲勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，隨著第一天大陸軍演內容未明顯造成市場恐慌，台股在週四跌破月線後留下長下影線，短線月線獲得支撐，指數開盤上漲，加上台積電ADR表現強勢，早盤由台積電領漲，5日線若有機會守穩，短多有機會重回發球權。

今天半導體表現相對強勁，法人表示，台灣半導體具有優於全球市場的先進製程與特殊製程優勢，相對適合供給全球車用電子產品的需求，雖然現階段消費性電子與手機相關應用載具的庫存仍需調節，但車用電子、網通應用等產業的晶片搶手，庫存水位相對低，龍頭廠商對晶圓代工廠的投片量不減反增。（編輯：張均懋）1110805