楠梓產業園區7日動土 台積電進駐造半導體研製中心

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高市府今天表示，楠梓產業園區開發將於7日動土，台積電已與市府完成簽約，是唯一進駐廠商，園區將進入建廠階段，完備產業鏈關鍵拼圖，高雄可望成全球半導體研發與製造中心。

高雄市政府經發局今天新聞稿指出，楠梓產業園區開發規畫7日動土，全球半導體領導大廠台積電已與市府完成簽約，是楠梓產業園區唯一進駐廠商，園區動土也代表廠區進入建廠階段，加上市長陳其邁上任後推動產業轉型積極招商，帶動上下游相關產業鏈投資設廠，高雄將成全球半導體研發與製造中心。

經發局長廖泰翔說，高雄過往長期做為台灣石化、金屬重工業的重要生產基地，具厚實工業基礎，但面對世界政經局勢與產業變化，陳其邁推動優先政策，加速推動產業轉型、增加就業機會，吸引台積電到高雄設廠為指標投資案。

廖泰翔指出，市府去年7月啟動楠梓產業園區報編計畫，今年3月、5月分別完成土壤及地下水整治解除列管，不到一年內完成整治與報編，市府跨局處推動園區建設展現高效率，完備建廠所需水、電及土地。

廖泰翔表示，園區動工後將進入實質開發，預計2024年營運，初期將增加至少1500個工作機會及每年1576億元產值，高雄將從重工業轉型為半導體高科技智慧城市。

廖泰翔說明，陳其邁上任後加速產業轉型，除大力推動楠梓產業園區吸引台積電設廠，更布局相關產業鏈，從設計、製造、封測至材料、設備等半導體產業鏈，近年陸續進駐高雄設廠或加碼投資，預估未來5年內打造出完整的半導體產業鏈，高雄將成為全球半導體研發製造中心。

包括IC設計義隆電子、群聯，IC製造穩懋、華邦電、華新科、強茂、華騰等；半導體封測大廠日月光、穎崴、新特；半導體先進材料德商默克、美商英特格、台塑德山、楠梓電、中央硝子、田中電子、美商慧盛、聯亞科技等；還有半導體設備製造的天正國際、榮眾科技、鈦昇、台灣華爾卡等。

廖泰翔說，市府也與成大、中山大學半導體學院合作，並推動產業暑期實習計畫，提早培育半導體產業發展所需的人才，為產業打造最佳投資環境。（編輯：黃世雅）1110805