中鋼董事會通過 續聘王錫欽兼任總經理

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（中央社記者賴言曦台北5日電）中鋼董事會今天通過委任5月底甫自總經理職務退休的王錫欽，回鍋兼任中鋼總經理。中鋼說明，王錫欽是以群裕投資公司法人董事身分兼任，執行職務期間僅支領法人機構的董事報酬，不支領中鋼薪給、獎金與員工酬勞。

中鋼今天透過新聞稿說明，王錫欽從今天起兼任總經理職務，至2023年5月31日止。

中鋼表示，王錫欽雖已於5月31日依照中鋼人事管理規定辦理屆齡退休，但他在「節能減碳」與「離岸風電」均扮演重要角色，在政府大力推動綠色能源與淨零碳排之際，為穩固技術經驗累積與傳承，順遂推動永續碳中和、離岸風電產業發展及零組件國產化等工作，仍須借重他在研發、減碳及綠能的深厚經驗及專業能力。

中鋼董事會今天同步通過工程部門副總經理任命案，由中鋼前工程部助理副總經理、現中鋼結構總經理陳瑞騰升任，自今天起生效。

另外，中鋼董事會今天也通過投資新台幣54.89億元，進行軋鋼三廠「2PLCM（第二酸洗冷軋線）設備更新及軋延能力提升改造」計畫，期程從今年9月1日起至2025年12月31日止，為期3年4個月。

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中鋼表示，計畫完成後，能有效提升軋延能力，每年可生產20萬噸溫軋延薄頂規電磁鋼片，同時具備中高碳鋼薄板、超高強度汽車用鋼年產能10萬噸效益，除增強接單能力外，也能維持中鋼在EV（電動車）供料市場中技術領先地位。

中鋼指出，此案對內部減碳效益為每年5071公噸，而薄頂規電磁鋼片製成高效率馬達綠色環保產品的外部減碳效益為每年86.6萬公噸，合計每年碳吸收量約相當於2239座大安森林公園。（編輯：趙蔚蘭）1110805