八貫3產品線齊發 7月營收年增14.2%創同期高

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（中央社記者賴言曦台北5日電）熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品大廠八貫今天公告7月營收為新台幣2.1億元，累計前7月營收14.6億元，分別年增14.2%及33.7%，雙創同期新高。

八貫透過新聞稿指出，7月營收維持2億元以上高檔水準，主因是戶外、醫療與航太救生3大產品線陸續擴增新客戶、新產品應用所帶動，包含自動充氣型露營睡墊、重症醫療床、管材與防彈背心等新品挹注訂單，目前今年訂單滿手，稼動率維持高檔。

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八貫表示，根據專業調查機構Global Information預估，2024年全球TPU市場規模可達35億美元，近5年平均複合成長率為7.1%，市場仍保有強勁增長。

展望後市，八貫認為，目前第3季在手訂單可出貨量會高出於第2季，共軍近日在台灣周邊6海域演訓沒有影響出貨，而第4季雖有全球性通膨因素干擾，但消費型態的戶外產品訂單出貨預估維持平穩，在醫療與航太、救生產品線需求不減下，將繼續受益產品組合優化，預期全年營運應可優於去年。（編輯：楊凱翔）1110805