台電：運煤船都如期抵台 裕民航運亦無漲價情事

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）有媒體報導稱，外籍船因中國軍演拒運燃煤，臨時採用國內船公司船隻卻遭漲價，台電今天澄清，此為錯誤訊息，軍演期間運煤船皆如期抵台，與國內船運公司合作如常。

中國近日在台海周邊軍演，有媒體報導，負責台電煤炭進口的國際航商因擔憂軍演，3日緊急將載運任務委由國籍航商裕民航運赴澳洲載煤，但日租金較行情高近20%；台電強調，此為錯誤訊息，裕民航運也向台電澄清並無漲價情事。

台電說明，目前燃煤存量約40天，高於法定存量30天，可因應地緣政治或天候等突發風險，軍演期間也維持正常進口運送，運煤船均如期抵台，台電將持續關注並確保燃料供應無虞及供電穩定。

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台電說明，台電每年燃煤需求量約2800萬公噸，每年運煤船次約350船次，台電擁有自有運煤船4艘、另有長期專屬國籍輪2艘，依政府採購法辦理外租傭船，且得標履約船絕大多數為巴拿馬籍或奈及利亞籍，並無中國籍或中國船公司承攬。

台電表示，近期辦理外租傭船標案，決標運價符合市場行情，近日反因運費下跌，傭船租金較一週前還便宜2成，且船運情況如常，也無外籍船拒運情況。（編輯：張均懋）1110806