期貨公會理事長陳佩君：理性面對台股震盪波動

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）台股和期貨市場近日震盪加劇，期貨公會理事長陳佩君今天呼籲，投資人可善用期貨工具，理性面對市場波動，在波動中做好風險控管，確保自身權益。

期貨公會下午新聞稿指出，台股近日受到美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發中共解放軍在台灣周遭海域進行實彈演習的政治事件影響，股票及期貨市場震盪加劇。

陳佩君在新聞稿中呼籲股市投資人及期貨交易人，遇到突發性的行情波動時，應理性評估，不要輕信謠言或不實資訊，也不要非理性追高殺低或恐慌性了結部位，可以先了解期貨的特性、評估自身的風險承受度，並且善用適合的期貨工具，可在此次波動中做好風險控管，確保自身權益。

陳佩君表示，回顧歷史，每當遇到重大事件時，如921大地震、911恐怖攻擊、SARS疫情、金融風暴、兩岸緊張情勢等，對股市雖有一時影響，但事後證明很快就會回歸基本面；在行情出現劇烈波動期間，通常會吸引各類交易人進入期貨市場，尋求資產避險或增益操作。

期貨公會指出，期貨是現貨的延伸，期貨的主要功能之一，就是為了提供現貨市場避險與保值服務。

公會表示，台灣期貨市場的旗艦產品為股價指數類、個股類的期貨與選擇權，與股市連動性高、流動性強，且具有槓桿、資金運用效率佳等特性，適合與股市搭配操作，也成為國內外法人及自然人交易及避險的重要工具。（編輯：楊凱翔）1110808