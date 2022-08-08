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筆電代工7月營收 緯創月減21%英業達減近1成

2022/8/8 17:06
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（中央社記者吳家豪台北8日電）筆電代工廠緯創今天公布7月合併營收約新台幣796.85億元，相較6月創下歷史新高的1015.27億元減少21.51%，年增18.01%；英業達7月合併營收約471.1億元，月減9.54%，年增3.51%。

緯創今年前7個月合併營收為5503.46億元，較去年同期成長23.46%。

緯創7月筆記型電腦出貨170萬台，月減60萬台；7月桌上型電腦出貨80萬台，與6月持平；7月顯示器出貨130萬台，月減50萬台。

緯創告訴中央社記者，6月有季底拉貨效應，基期較高；由於通貨膨脹及升息影響消費需求，目前市場較保守看待筆電，但緯創消費及商用筆電占比各半，受影響有限，推估第3季筆電出貨將與第2季持平。

英業達今年前7個月合併營收約3116.51億元，較去年同期增加14.51%。

英業達7月筆電出貨170萬台，月減20萬台，主要因為6月為第2季底，客戶拉貨較積極。英業達指出，通膨對下半年歐洲市場影響比較明顯，雖然第3季筆電出貨有望逐月增加，但第3季整體出貨可能與第2季持平或小幅衰退。（編輯：楊凱翔）1110808

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