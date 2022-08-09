是方投資新機房 力拚高效率營運翻倍

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（中央社記者江明晏台北9日電）台灣持續邁向東亞重要電信樞紐地位，中華電信小金雞是方投資新機房，預估2024年啟用時已可預售50%的空間，且新機房達9成使用率時，相關營收力拚翻倍，並大啖省力但高效率的「飛輪效應」。

中華電信小金雞是方今天舉行線上記者會，是方日前已公告上半年營運狀況，上半年歸屬於母公司業主淨利新台幣3.98億元，年增22.87％，基本每股盈餘5.65元，創歷史同期新高。上半年毛利率達46.9％、淨利率26.3％，雙雙優於去年同期表現。

是方表示，上半年營收成長動能來自IDC機房、雲端以及數據網路三大業務營收同步增加，其中以IDC與雲端成長幅度最大。以產品類別營收占比來看，今年上半年雲端、IDC、數據網路、語音的營收占比分別為15.9%、31.7%、44.7%、7.7%。

是方表示，隨著5G普及，以及AI、VR、AR與元宇宙需求高漲，雲端機房需求將持續成長，日前已宣布投資興建第四棟IDC機房LY2，且投資金額從不超過新台幣20億元提高到不超過30億元，去年10月動工，預計2024年首季商轉，對營收、獲利成長貢獻效益都會很大。

是方進一步說明，新機房投資金額增加，除了想把電力容量20MW等級的機房一次投資到位，也因應原物料與勞務成本成長，並期望建商建置加快速度，儘早商轉。

是方也指出，香港本來東亞資料中心的市場地位趨於沒落，台灣的地理位置位處在東亞樞紐，不論是東北亞連到東南亞，或是亞洲及美國間的海纜網路，都以台灣做為國際資料傳輸的重要匯集節點，持續吸引新客戶進駐，是方也透過中立機房的角色在新機房預售方面取得亮眼成績。

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是方總經理劉耀元表示，預售取得的國際大型客戶的占比也都是MW等級的，預估2024年啟用時可以銷售50%的空間出去；是方指出，新機房達到9成使用率時，營收則可望翻倍，可達到所謂不需要花費更大力氣，營運就會快速轉動的「飛輪效應」。

展望下半年，是方指出，今年上半年受惠大型專案挹注，營收、獲利表現都很不錯，在IDC、雲端都有明顯成長，預估下半年營運表現會更高於上半年。過去是方營收年成長比例大概是6到8%，獲利則是雙位數成長，在IDC營收占比持續拉升下，預估營收和獲利都可達到至少雙位數成長。（編輯：郭無患）1110809