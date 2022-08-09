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經部鋼鐵業拚淨零轉型 王美花感謝鋼鐵公會以大帶小

2022/8/9 15:58
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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）經濟部今天召開座談會，與中鋼等50多位鋼鐵業界代表，共同研商產業減碳路徑。經濟部長王美花表示，政府將先協助業者了解碳排後逐步減碳，也會與產業界一起加速淨零轉型。

經濟部表示，因應氣候變遷嚴峻，各國加大減碳力度，紛訂出具體淨零碳排時間表，許多國際大廠與品牌商也響應淨零碳排趨勢，陸續承諾綠色倡議或設定減碳目標，因此經濟部今天召開「鋼鐵產業2030減碳路徑與溝通座談會」。

本次會議，有台灣鋼鐵工業同業公會、中鋼、中龍鋼鐵、豐興鋼鐵、東和鋼鐵、燁聯鋼鐵、榮剛材料、唐榮、燁輝企業、華新麗華、慶欣欣鋼鐵、協勝發鋼鐵、威致鋼鐵、海光企業與尚承鋼鐵等數十家業者與產業公會代表出席。

經濟部強調，本次出席產業代表的類別橫跨高爐、電爐、軋延與鍍面鋼材等領域，要務實推動2030年減碳目標，而會議聚焦鋼鐵業的減碳目標及路徑規劃，並針對可導入的成熟減碳技術，及布局未來前瞻技術研發量能進行交流。

王美花表示，全球淨零趨勢是挑戰也是機會，經濟部會和金屬中心等碳盤查單位，共同協助業者先了解自身碳排放量後，並逐步進行減碳措施。

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王美花特別點名感謝鋼鐵公會、中鋼願意帶頭以大帶小，協助引導業者解決淨零碳排的問題，並強調政府會與產業界站在一起，與鋼鐵公會合作，共同加速企業進行淨零轉型。

與會業者代表則表示，在面臨全球減碳壓力下，鋼鐵業也相當努力導入低碳生產解決方案，也希望政府能夠協助綠電額度、碳費及環評政策等問題，讓產業能順利邁向2050淨零願景。（編輯：楊凱翔）1110809

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