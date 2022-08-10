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台新金撤回彰銀案訴訟 財部：肯定經營績效同感欣慰

2022/8/10 17:26（8/10 17:50 更新）
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台新金10日宣布，撤回因彰銀經營權而與財政部衍生的訴訟案。（中央社製圖）
台新金10日宣布，撤回因彰銀經營權而與財政部衍生的訴訟案。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天表示，與台新金控之間因彰銀經營權而生的訴訟案，在最高法院協助下完成調解，由台新金向法院撤回訴訟，財政部與台新金同感欣慰，財政部肯定台新金經營彰銀9年的績效，將鼓勵雙方所轄金融事業，在符合法制原則下進行業務合作。

台新金今天舉行重大訊息說明會，宣布撤回與財政部訴訟；財政部傍晚也發布新聞稿指出，台新金與財政部於民國103年12月間就彰銀經營權爭議所生的訴訟案，在最高法院法官及調解委員費心竭力協調下，獲得圓滿結果。雙方已達成解決爭端的共識，並由台新金控向法院撤回訴訟。

財政部表示，台新金於94年挹注365億元增資彰銀，使彰銀得以大幅轉銷呆帳，優化財務結構，大幅改善彰銀體質；財政部也肯定台新金於經營彰銀9年，即94年至103年期間，以其經營團隊提升彰銀業績、強化公司治理、增加股東獲利的貢獻。

財政部自104年取得經營主導權後，在台新金法人代表共同協助下，持續提升彰銀績效，7年間淨值增加522億元，達1714億元，進一步強化財務結構，擴大營運規模。

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財政部表示，基於互利共榮、往來互惠與善意的態度，財政部與台新金控將鼓勵雙方所轄金融事業於符合法制的原則下，進行業務合作，雙方樂觀其成。

財政部指出，這一件重大訴訟的和平圓滿落幕，已為最高法院移付調解制度下的紛爭解決，樹立新標竿，財政部與台新金控同感欣慰，並向最高法院法官、調解委員及所有參與成員的努力，致上最大敬意及謝忱。（編輯：潘羿菁）1110810

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