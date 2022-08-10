彰銀經營權案纏訟7年落幕 台新金與財政部達共識撤回訴訟[影]

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（中央社記者謝方娪台北10日電）歷經7年纏訟，台新金和財政部的彰銀經營權爭議落幕。台新金和財政部自2014年底進入訴訟階段，台新金宣布，雙方已達成解決爭端共識，台新金今天向最高法院撤回訴訟。

台新金總經理林維俊今天在證交所重訊記者會宣布，台新金撤回對財政部所提的「確認彰銀經營權契約關係存在」訴訟。

林維俊指出，此訴訟案發生緣由是台新金和財政部在2014年間的訴訟事件，目前雙方已經達成解決爭端共識，台新金今天已向最高法院撤回訴訟。

台新金撤回對財政部訴訟，形同宣告彰銀經營權之爭正式落幕。

針對台新金未來資金規劃，林維俊表示，金管會對金控公司資金運用有嚴格謹慎規範，台新金會依金控法規定處理，基本上能做的大方向包括，第一用來併購；第二是用來增資子公司，第三則是做短期存款或短期票券的財務操作。

針對彰銀案落幕，財政部與台新金發布共同聲明指出，台新金與財政部於2014年12月間針對彰銀經營權爭議所生訴訟案，在最高法院法官及調解委員費心竭力協調下，獲得圓滿結果，雙方已達成解決爭端共識，並由台新金向法院撤回訴訟。

台新金於2005年挹注新台幣365億元增資彰銀，使彰銀得以大幅轉銷呆帳，優化財務結構，大幅改善彰銀體質，財政部肯定台新金於經營彰銀9年期間，以其經營團隊提升彰銀業績、強化公司治理、增加股東獲利貢獻。

財政部自2015年取得經營主導權後，在台新金法人代表共同協助下，持續提升彰銀績效，7年間淨值增加522億元、達1714億元，進一步強化財務結構，擴大營運規模。

基於互利共榮、往來互惠與善意態度，財政部與台新金將鼓勵雙方所轄金融事業於符合法制原則下，進行業務合作，雙方願樂觀其成。

此件重大訴訟和平圓滿落幕，已為最高法院移付調解制度下的紛爭解決樹立新標竿，財政部與台新金同感欣慰，謹向最高法院法官、調解委員及所有參與成員努力致上最大敬意及謝忱。（編輯：林淑媛）1110810

影片來源：臺灣證券交易所Taiwan Stock Exchange