掌南山人壽 尹崇堯發內部信通知員工：金管會准了

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潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯8日發布員工內部信，透露金管會已同意尹崇堯接掌南山人壽董事長一職。（南山人壽提供）

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（中央社記者謝方娪台北8日電）潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯今天發布員工內部信，透露金管會已同意尹崇堯接掌南山人壽董事長一職，未來將以4大策略持續經營南山人壽。尹崇堯近40歲，創下金融業最年輕董事長紀錄。

尹崇堯 尹崇堯小檔案 生日：1983年12月27日

學歷：英國牛津大學碩士、博士；台北大學法律學士

經歷：南山人壽副董事長、南山人壽董事、南山人壽董事長特助、南山人壽商品部等部門協理、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事、唐獎教育基金會董事、尹書田醫療財團法人董事 看更多 關閉 今天發布員工內部信指出，南山即將滿60歲，在員工努力之下，南山走過一甲子，承載近650萬名保戶、1200萬張保單責任，贏得眾多信賴及託付。

尹崇堯表示，員工辛勤付出成就今日專業穩健的南山，讓南山有能力關懷更多人、照顧更多家庭，在此要向員工表達最誠摯的謝意。

尹崇堯說，自己在2016年進入南山，先後經歷客服、商品精算的實務歷練，參與多項核心專案及保險新商品策劃，2019年和大家一起面對公司的挑戰，讓他感受到南山人的韌性與當責精神。

他指出，自己曾數次在台灣發生重大災難時前往現場，見證保險在緊急時刻能發揮的力量，以及在社會安全網中扮演的重要角色。

尹崇堯指出，6年來的投入，令他深刻體認到保險產業的社會價值與使命，南山扮演的角色與承擔的責任，在他心中的輪廓更加清晰。

他同時在內部信證實，6月15日董事會通過他接任董事長一職，近期收到主管機關同意函，他很期待和各位員工合作完成這份意義深遠的託付。

尹崇堯表示，目前正處關鍵時刻，內外部的挑戰紛至沓來，包含全球疫情與國際政經局勢動盪，以及接軌IFRS 17及ICS的轉型壓力。

不過，尹崇堯說，他相信憑著各位員工的專業與團結，將可一一克服挑戰。

面對未來，尹崇堯和員工分享公司4個發展策略，包括持續落實公司治理並強化經營優勢、順應保險科技趨勢積極推動數位轉型、拓展保險價值推動健康守護圈、落實社會責任承諾邁向永續經營。

尹崇堯並於內部信表示，一個人走得快，一群人走得遠，期許與各位員工共同守護南山初衷，繼續並肩同行，創造歷史。（編輯：張良知）1110808