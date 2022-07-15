尹崇堯掌南山人壽 黃天牧：專業才德誠信非常重要

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（中央社記者謝方娪台北15日電）潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯是否夠格接掌資產規模逾新台幣5兆元的南山人壽，金管會主委黃天牧表示，除法令對保險業負責人有積極和消極條件限制，專業、才德及誠信非常重要。

南山人壽6月15日股東會進行董監改選，當日下午隨即舉行董事會推派 尹崇堯 尹崇堯小檔案 生日：1983年12月27日

學歷：英國牛津大學碩士、博士；台北大學法律學士

經歷：南山人壽副董事長、南山人壽董事、南山人壽董事長特助、南山人壽商品部等部門協理、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事、唐獎教育基金會董事、尹書田醫療財團法人董事 看更多 關閉 接任董事長，待金管會保險局點頭核准，年近40歲的尹崇堯將成目前金融業最年輕董事長。

南山人壽2019年因「境界」系統之亂，時任董事長杜英宗遭金管會停職，南山人壽曾一度推派尹崇堯上火線擔任董事長，卻罕見經歷金管會2次面試，最後因決策歷練不足遭金管會打回票。

黃天牧今天接受廣播節目專訪談到，先前尹崇堯曾想擔任南山人壽董事長，但金管會當時認為尹崇堯資格還不夠成熟，最後沒有同意，後續尹崇堯就轉任南山人壽副董事長。

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黃天牧說，此次南山人壽內部推派尹崇堯擔任董事長，送件至保險局後，保險局會先進行審查，最後再送到金管會，現在自己還沒看到資料，不能先斷言是否足以勝任，還是要看保險局專業判斷。

黃天牧認為，人壽董事長應具備資格條件包含專業、才德和誠信。他說，人格特質雖然很難判斷，但誠信相當重要；同時，金管會相關法令對保險業負責人也都有積極和消極資格條件限制。（編輯：張良知）1110715