首度回應新光、台新金金併 吳東亮：積極正面評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新光金及台新金雙雙成立合併研究小組，台新金董事長吳東亮（後中）表示，台新金以積極正面態度進行評估，經過審慎評估才能往前走。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北17日電）新光金及台新金雙雙成立合併研究小組，市場認為2大金控合併有望問鼎國內第3大金控，台新金董事長吳東亮表示，台新金以積極正面態度進行評估，經過審慎評估才能往前走。

台新金今天舉行股東常會，金金併成股東關注焦點，有小股東指出，對台新金啟動和新光金合併可行性研究樂觀其成，台新金過去受到彰銀案拖累，失去不少併購機會，如今有好的契機、好的機會，公司應好好把握。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

小股東也說，台新金和新光金都是有規模的上市公司，台新金強項在銀行、新光金則是在保險，業務互補性高，合併後2家金控資產規模可達新台幣7兆元水準、成為國內第3大金控，市占率躍進可期，希望經營團隊繼續努力。

吳東亮回應，現在台新金正處緘默期，不能多談，但公司6月2日董事會已通過成立與新光金合併研究小組，「我們基本上還是以積極正面態度進行評估」，他也說，經過審慎評估才能往前走，先抱持正面態度看待這件事，公司會繼續努力。（編輯：潘羿菁）1110617