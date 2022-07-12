國銀分行數降至3398家 首季裁撤8家較去年全年倍增
2022/7/12 22:40
（中央社記者謝方娪台北12日電）截至今年4月底為止，本國銀行分行總家數降至3398家，創金管會公布資料的2014年以來新低；金管會表示，今年首季裁撤分行數高達8家，是去年全年4家的2倍；主因是有一家外銀基於業務考量裁撤實體分行所致。
金管會今天公布，截至今年4月底止，本國銀行分行總家數滑落至3398家，創至少近9年新低點，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17.6家。
若單看今年首季，有2家分行開業、但裁撤分行家數高達8家，已超過2021年全年僅裁撤4家分行。
金管會銀行局主秘侯立洋表示，主因是有一家外商銀行本身數位發展快速，基於業務考量，因此裁撤8家實體分行所致。
同時，金管會今天也宣布核准中信銀行在桃園市及台南市增設2處分行。
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侯立洋表示，為提高金融機構增設分支機構彈性及推動金融服務普及性，金管會已放寬金融業可在每年5月及11月分別提出申請，且若金融業在「金融機構分支機構家數待增加地區」申設分支據點，可隨時向金管會申請且不設有財業務條件限制。
金管會統計，截至今年3月底止，分行家數最多的前5大銀行有4家是公股銀行、1家為民營銀行，依序為合庫銀行有269家、第一銀行有187家、華南銀行有185家、彰化銀行有184家、國泰世華銀行有164家。（編輯：楊蘭軒）1110712
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