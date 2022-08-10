央行升息房市轉涼？ 7月土增稅契稅連4黑

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（中央社記者張璦台北10日電）房地交易似乎有趨緩之勢，財政部官員表示，今年以來央行已2度升息，觀察內政部建物買賣移轉棟數，也是連數月呈現負成長，7月土增稅與契稅實徵淨額皆是連4個月陷入年減格局。

財政部今天舉行線上記者會，公布7月全國賦稅收入為新台幣6923億元、年增22%；累計今年1至7月實徵2兆954億元、年成長16.2%。財政部統計處副處長陳玉豐指出，7月的綜所稅、印花稅與總稅收，創單月新高。

7月印花稅實徵淨額20億元、年增7.5%；累計1至7月實徵淨額95億元、年增10.9%，陳玉豐指出，主因為承攬契據稅額增加，7月單月創新高則主要受銀行業、醫療業等稅源挹注。

娛樂稅方面，7月實徵1.2億元，較去年同月大增15倍，累計1至7月實徵9.2億元，較去年同期增加15.8%；陳玉豐解釋，皆是因去年同期適逢COVID-19疫情三級警戒，基期較低所致。

檢視房地交易相關稅目表現，陳玉豐表示，去年7月房地合一2.0上路，且部分縣市有新屋交屋潮，大額土地移轉案件也較多，墊高基期；但今年以來，中央銀行已2度升息，內政部建物買賣移轉棟數也連數月呈現負成長。

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反映在稅收上，陳玉豐指出，土地增值稅7月實徵64億元、年減將近3成，連4黑；累計1至7月實徵596億元、年減8.2%，主因是去年同期有大額稅款案件，基期較高。契稅方面，7月實徵10.77億元、年減8%，同樣是連4個月陷入年減格局。

她表示，印花稅中的不動產買賣類別，年減達15.3%；至於房地合一稅，7月實徵32.66億元，持續呈現年增，但成長幅度相較前2月已有收斂。（編輯：林興盟）1110810