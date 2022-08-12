不畏經濟放緩逆風 沛星上修全年財測至185億日圓

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（中央社記者蘇思云台北12日電）AI新創公司沛星互動科技（Appier）今天表示，ROI導向的解決方案，讓沛星面對外在經濟放緩有更好的防禦力，第2季營收44億日圓創下季營收歷史新高，估下半年仍有不錯成長，把全年營收從178億日圓上修到185億日圓。

Appier去年3月在日本東京證券交易所Mothers創業板正式掛牌上市，Appier今天舉行2022年第2季財報媒體說明會。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，近期許多機構下修全球經濟預測，科技產業成長也有趨緩，不過，沛星預估下半年成長依然強勁，主要有3原因。第一，沛星的服務可以幫客戶把行銷投資，轉換成可衡量的報酬，在大環境變化下更顯重要。

第二，目前新開拓的美國跟歐洲市場都還在初期階段，潛在市場規模大，還有很多的成長空間；第三，亞洲區市場在新的垂直產業持續擴張，對下半年相對樂觀。

游直翰表示，第2季營收達到44億日圓，年增56%，季營收創下歷史新高，毛利年增57%。美國和中東與非洲（EMEA）市場營收年增逾9倍，占總營收的12%，稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）利潤率為5%，EBITDA來到2.13億日圓。

游直翰指出，第2季業績超標不少，加上預估下半年表現還不錯，連續2季上調財測目標，全年營收從178億日圓上修到185億日圓，營收年成長率目標從41%進一步提升到46%。

媒體關注日圓匯率波動大，是否對營運有所影響。游直翰表示，日幣變便宜對營收有正面影響，但成本部分因使用其他貨幣會有負面影響，不過，沛星依然快速成長，因此兩者相抵，影響相對小。

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游直翰說明，沛星的客戶主力先前主要在電商產業、遊戲等娛樂產業，不過日前跟全聯展開合作後，帶動零售業客戶，美國市場在金融科技產業也有斬獲。

至於全球經濟放緩，沛星仍繳出不錯的成績單，游直翰點出3個利基，第一是提供投資報酬率（ROI）導向的解決方案，讓沛星有更好的經濟衰退防禦力；第二，年營收超過100億日圓的客戶貢獻沛星9成以上營收，大型企業具備更好的韌性；第三，採用2種以上解決方案客戶達4成，促成更高的客戶留存率。（編輯：潘羿菁）1110812