蘇州園區傳供電壓降 國巨：目前廠區正常營運

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）中國蘇州電力供應吃緊，傳出當地園區工業企業統一壓降電力負荷，被動元件大廠國巨今天下午接受中央社記者詢問表示，目前當地廠區皆正常營運。

中國蘇州電力供應吃緊，根據當地台商轉貼訊息，蘇州工業園區高端製造與國際貿易區在企業群組中宣布，由於連續極端高溫天氣，江蘇電力供應吃緊，為緩解用電缺口，保障電網安全與民生需要，園區工業企業統一壓降電力負荷，壓降較8月4日不少於5%。

外資法人先前報告分析，國巨大約70%的標準型機陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻（R-Chip）產能位於蘇州廠，國巨台灣高雄廠仍有彈性產能空間，可因應蘇州廠變化，製造標準型MLCC或是晶片電阻產品。

觀察全球MLCC和晶片電阻產能分布，外資法人分析，大約有7%的MLCC產能、以及25%的晶片電阻產能，位於中國蘇州。

展望下半年營運，國巨在日前法說會中表示，標準品庫存調整，需6個月去化時間，工控車用特殊品需求持穩，稼動率維持高檔；第3季毛利率和營益率拚維持第1季水準，產品價格未有大幅調整狀況。（編輯：趙蔚蘭）1110815