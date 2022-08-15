勤誠第2季獲利季增1.19倍 看好下半年優於上半年

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（中央社記者吳家豪台北15日電）伺服器機殼廠勤誠今天舉行法人說明會，公布第2季財報，在3廠支援下，補回中國封城的影響，歸屬於母公司淨利達新台幣2.77億元，季增1.19倍；每股盈餘2.31元。勤誠看好全年營收成長，下半年表現將優於上半年。

勤誠總經理陳亞男說，只要在中國設廠的公司，上半年都受到封城影響。原本很沮喪少了1.2個月的出貨，還要支付相關費用，但勤誠透過許多方法，不只靠加班，除了台灣嘉義廠有部分貢獻，中國2廠也提供支援，成功把上半年落後的1.2個月生產全部補回來。

她表示，今年第3季訂單勤誠已經掌握8到9成，第4季訂單正在與終端客戶洽談，雖然有看到通貨膨脹影響，市場對消費產品缺乏信心，但客戶對伺服器及資料中心的需求並未放緩，今年營運仍審慎樂觀面對。

陳亞男指出，勤誠除了現有產品需求延續之外，明年嘉義廠還有3個新項目將量產，都是美系大客戶，目前處於新產品導入（NPI）階段，預計對明年營運會貢獻良多。

勤誠今年第1季整機出貨44萬台，第2季出貨53萬台，由於終端需求旺盛，看好下半年出貨將優於上半年。勤誠推估全年美系客戶將占出貨40%至45%，中系客戶將貢獻出貨30%至35%。

勤誠嘉義廠今年1月投產，仍處於產能爬坡過程，設定目標為今年底可以達到單月產能8萬至10萬台，目前仍面臨缺工挑戰，將導入更多智慧自動化設備。

勤誠今年第2季合併營收新台幣27.82億元，季增33.2%，年增19%；營業利益2.99億元，季增96.2%，年增17.8%；歸屬於母公司淨利2.77億元，季增1.19倍，年增55.8%；每股盈餘2.31元。

今年上半年勤誠累計合併營收48.71億元，年增17.2%；營業利益4.52億元，年增7.9%；歸屬於母公司淨利4.03億元，年增32.8%；每股盈餘3.36元。（編輯：楊蘭軒）1110815