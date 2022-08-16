築間林楷傑樂當天使 創投注資扶植餐飲新秀

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（中央社記者江明晏台北16日電）全台已破百店的築間餐飲集團董事長林楷傑設立創投資金，樂當「天使」扶植萌芽階段的餐飲新秀，獲注資的路易奇餐飲集團將持續展店壯大，林楷傑也盼台灣餐飲業別再「單打獨鬥」，應結盟創造1+1大於2的綜效。

築間餐飲集團董事長林楷傑設立「穎達聚創投」，投資扶植萌芽階段的餐飲新秀，先前已投資基隆在地的「麥克麵線」，協助麥克麵線走出基隆至三重開出分店後，宣布再與「路易奇餐飲集團」攜手合作擴展事業版圖，並希望未來能協助更多餐飲品牌走過創業的辛苦路。

談起創立穎達聚的初衷，人稱「傑哥」的林楷傑今天在記者會上表示，自己是白手起家，創立築間的過程嘗過很多苦頭，光是導入ERP採購系統，就耗費3到4年的時間摸索，事後回想如果當時有一個「天使」，就能幫助他少走很多冤枉路。

林楷傑表示，築間集團去年營收新台幣30億元，今年目標來到50億元，2024年興櫃目標不變，預估營收規模將可達90億元。

他進一步說，中國餐飲業和產業界彼此比較會相互合作，台灣餐飲業就是傾向「單打獨鬥」，集團之間壁壘分明，認為應該效法科技業的結盟方式，創造1+1大於2的商業綜效，且採購能力更強，可以共同前進。

他分享，旗下的創投資金規模已有新台幣1至2億元到位，現在持續在尋覓「對的人」，也不傾向取得過高的股權占比，像是投資路易奇只取得24%的股權。

路易奇餐飲集團總經理武俊傑在2016年日本國際料理大賽奪金後跨入餐飲業，2018年創立了路易奇，資本額2500萬元，目前旗下共有路易奇洗衣公司、路易奇電力公司、Cris Steakhouse、Kris Steakhouse、路易奇火力會社等5個品牌，共8店。

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路易奇旗下品牌取名很獨特，武俊傑對中央社記者表示，會取名「洗衣公司」是為了向他的偶像舊金山The French Laundry的主廚Thomas Keller「致敬」。當時那位主廚頂讓一間洗衣店，苦思店名無果，後來乾脆沿用洗衣店名稱開餐廳，所以武俊傑也效法取名洗衣公司，後來因為進軍燒烤業態，就沿用取名邏輯開出電力公司、火力會社。

展望後續，武俊傑表示，集團已設立2026年朝向興櫃目標前進，旗下各個品牌有不同規劃，總店數估計達30店的規模，營收達12到13億元，其中，路易奇電力公司將開放加盟，今年將接續開出兩家新據點，2026年目標來到15店規模，高雄的Cris Steakhouse則將主推法餐吃到飽，台北的Kris Steakhouse則希望朝向米其林前進。（編輯：楊蘭軒）1110816