上櫃公司上半年營收獲利皆成長 近77%有獲利

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（中央社記者韓婷婷16日電）櫃買中心表示，經統計上櫃公司111年上半年營收約新台幣1兆3201億元，年增幅度9%；稅前淨利1649億元，年增18%；上半年獲利公司共計585家，約占國內上櫃公司77%；半年就賺進超過一個股本的就有19家。

上櫃公司應於111年8月15日公告申報111年第2季財務報告者共計760家，不含申報期限為111年8月31日的第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司。

櫃買中心指出，國內上櫃公司111年上半年獲利較去年同期成長公司計有498家，約占國內上櫃公司66%，獲利成長金額前三大產業分別為光電業、半導體業及其他。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計每股盈餘（EPS）超過10元公司計有19家，5元以上未達10元的公司計47家，2元以上未達5元公司計185家，整體獲利上櫃公司共計585家，約占國內上櫃公司77%。

至於興櫃公司，櫃買中心表示，應公告申報111年第2季財務報告公司家數為292家（不含3家銀行、證券及保險公司），除富利康科技（6837）未於期限內完成111年第2季財務報告公告申報外，其餘皆已完成。

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經統計291家興櫃公司111年上半年度整體營收總計約1991億元，年成長幅度約13.60%，111年上半年度整體獲利總計約161億元，年成長幅度約39.11%，主要成長產業包含半導體業、生技醫療業及電機機械業。

在每股盈餘（EPS）方面，111年興櫃公司上半年度賺超過一個股本（EPS超過10元）公司計有4家；EPS為5元以上未達10元的公司計有5家；2元以上未達5元的公司計有58家；合計67家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司逾二成，此外，興櫃公司111年上半年度度獲利公司家數計205家，占整體興櫃公司達7成。（編輯：黃國倫）1110816