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非債券型基金投資應急可轉債 須符合一定信用評級

2022/8/16 21:33
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（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會發布新規定，債券型基金以外投信基金若投資CoCo Bond及TLAC等具損失吸收能力債券，須符合一定信用評級，若投信基金目前已有不符合新規定的投資部位，僅能持有至到期，不得再新增投資。

金管會證期局15日發布「有關證券投資信託基金投資具損失吸收能力債券配套措施之令」，投信基金若募集平衡型、多重資產型、股票型基金等非債券型基金，投資具損失吸收能力債券的信評應符合一定等級以上，新制15日起上路。

金管會證期局主秘黃厚銘今天在例行記者會指出，金管會2021年12月已針對債券型基金投資具損失吸收能力債券發布規範，此次再針對債券型基金以外的基金，包含平衡型、多重資產型、股票型等基金投資具損失吸收能力債券，同樣發布明確規範。

舉例而言，若投信基金募集股票型基金，投資具損失吸收能力債券信評必須在BBB-等級以上，平衡型基金投資具損失吸收能力債券信評必須在BB等級以上。

金管會統計，截至今年6月底止，非債券型基金投資CoCo Bond規模已達新台幣67億元，投資TLAC規模達1896億元。

黃厚銘說，若目前非債券型基金投資CoCo Bond和TLAC部位並未符合新制關於信用評級的規定，只能繼續持有至到期，不得再新增投資。

金融機構發行具損失吸收能力債主要有2種，即CoCo Bond（俗稱應急可轉債）及TLAC，為可將金融債轉換為股權的金融工具。其中，TLAC是由全球系統重要性銀行（G-SIBs）發行。

CoCo Bond及TLAC在發行時為金融債券型態，若出現經濟動盪等因素，以致金融機構需增加資本，金融機構即可將所發行的CoCo Bond及TLAC轉換為股票，以拉高自有資本水位。（編輯：林興盟）1110816

黃厚銘
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