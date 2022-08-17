信昌電入主久尹持3成股權 擬參選董事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）PSA華科事業群旗下被動元件廠信昌電取得電阻元件廠久尹約30.4%股權，成為久尹最大法人股東，預計久尹下次召開股東會改選董監事時，信昌電將自行參選董事。

信昌電積極增加對久尹持股比重，15日公告已透過策略性投資，取得久尹2371萬5360股，持股比重增加至30.4%，成為久尹最大法人股東。

信昌電也宣布，經過金管會證期局核准，12日起同事業群佳邦及華新科解除與信昌電對久尹持股的共同取得關係，佳邦和華新科不再持有久尹股權。

信昌電在6月中旬宣布整合PSA華科事業群集團對久尹持股，主要目的是集中資源面對國際經濟情勢變化。

未來是否增加對久尹持股，信昌電表示，會審酌市況後再決定後續投資策略。

對於取得久尹股權的行使計畫，信昌電指出，預計在久尹下次召開股東會改選董監事時，自行參選董事。

久尹主要生產銷售自有品牌壓敏電阻、負溫度係數熱敏電阻及溫度傳感器等產品，同時具備自製粉末及設備技術能力；信昌電與久尹在高功率、高壓、高可靠度電容電阻等產品應用相近，擬合作擴大產品廣度及對客戶服務深度。（編輯：張均懋）1110817