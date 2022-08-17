中華電5G智慧車路雲端 助陣政府建構創新應用

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（中央社記者江明晏台北17日電） 中華電信發展車聯網應用，於苗栗頭屋交流道、台中向上路及高雄軍校路等3個場域建置智慧號誌通訊環境，藉由電信大數據優化紅綠燈號誌，同時運用5G智慧車路雲端服務，使緊急車輛優先通行。

中華電信在雲端平台建立「5G智慧車路雲端服務」的車聯網應用解決方案，以5G通訊為基礎，結合行動信令技術及C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything）蜂巢式車聯網通訊技術，可串聯緊急車輛、號誌與電信大數據，提供多項改善交通運輸的服務，目前已在苗栗、台中及高雄等3地成功建立試驗場域。

中華電今天在高雄場域舉辦成果發表會，邀請交通局、消防局等單位共同參與，展現協助政府建構智慧交通創新應用的成果。

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中華電信表示，自110年11月攜手中華資安國際，申請交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」中的「5G智慧車路雲端服務計畫」，並分別於苗栗頭屋交流道、台中向上路及高雄軍校路等場域建置智慧號誌通訊環境，藉由大數據優化紅綠燈號誌時制，同時運用5G智慧車路雲端服務，使緊急車輛能優先通行。

成果發表會上，中華電透過以5G行動通訊網路及C-V2X路側設備的串聯，利用「5G智慧車路雲端服務」展演救護車緊急通行時紅綠燈的燈態轉換安排，達成通知往來車輛避讓，提升緊急救護效率與交叉路口行車安全。（編輯：楊蘭軒）1110817