台廠微發光二極體技術領先 李允立：錼創獨家量產

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（中央社記者潘智義台北17日電）錼創科技將在明天於台灣創新板上市，董事長李允立今天在記者會表示，雖然中國廠商低價競爭，美國廠商積極開發技術，但未來幾年錼創仍掌握次世代顯示技術微發光二極體優勢。

李允立直言，雖然投入微發光二極體（Micro LED）顯示技術的廠商不只一家，但目前僅有錼創進入量產階段，供應給知名品牌客戶，台廠在微發光二極體技術領先全球，但其他同業並未量產，這是很大的差別。

他信心滿滿的說，未來2、3年錼創在微發光二極體市場仍是獨一無二，領先的優勢短期無任何一家公司可以超越；畢竟通過客戶認證需要時間，買機器設備也要時間。

他認為，微發光二極體技術就像台積電在半導體產業建立技術門檻一樣，現有的技術成熟後，便投入新一代的技術研發，外國廠商投入微發光二極體領域，進度最快的廠商也止於5、6年的錼創，中國廠商雖有政府砸錢大力扶植，但錼創的技術領先，建構自己的產業供應鏈，並透過申請專利、營業秘密做好保護。

他解釋，錼創掌握微發光二極的關鍵技術，包括巨量移轉、巨量修復及檢測，以及背板的技術；對於中國政府的補貼政策而言，低價競爭可讓消費者有較便宜的商品，但中美關係不同於以往，美國客戶也詢問錼創是否願意來美設廠，都是可評估的方向，但不必輕言放棄任何市場。

從目前的微發光二極體產品來看，他坦言，現在以6吋的產能為主，月產能1500片至2000片，待成本下降後才會依序進入8吋、12吋產品，初期先求成本下降40%至50%，預期5年成本下降90%。

錼創近年的營運來看，他透露，雖然今年遇到通膨壓力，但下半年比上半年成長很多，仍可望維持近年每年2倍成長的水準。

李允立直言，微發光二極體先建構起大型顯示面板的需求，接著2、3年後車用面板市場可望加溫，特斯拉帶動電動車市場，將是觀察重點，另外，看好元宇宙應用，包括智慧眼鏡、虛擬實境等採投影技術的微小型顯示器。

不過，值得一提的是，他以股東也是客戶韓國三星的市場部門建議來分析，雖然電視面板價格大不如前，但高階電視市場卻是微發光二極體的優先選擇，例如新台幣1萬多元可買到65吋液晶電視，但卻有人願意花18萬元排隊買高階的75吋電視，花一兩百萬買音響的人，花大錢買高階電視也不稀奇。

除了面對中國廠商有政府補助的低價競爭市場，對於國際大品牌以訂單換取技術，再註冊為該品牌的專利權做法，他坦言，目前不需要靠技術換訂單，但若是面臨極龐大金額的訂單，確實會讓人不得不考慮；只是之前曾有其他廠商用技術換大訂單，卻落得不盡理想的結果，也會加以評估，但目前還沒遇到這樣的大單。

錼創除了創業股東之外，也包括台灣的面板大廠友達、LED廠富采投控，以及韓國三星等股東，李允立說，三星不會干預錼創的經營，錼創也會持續積極結合上下游廠商，建構起台灣的微發光二極體供應鏈，強化競爭優勢。

錼創在台灣創新板上市，他認為，除帶動新創產業發展之外，延攬人才也是重要因素，希望錼創不要成為純製造的公司。（編輯：楊凱翔）1110817