聯發科推出4奈米5G平台T830 搶攻家庭與企業市場

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（中央社記者張建中新竹18日電）聯發科今天宣布推出4奈米新5G平台T830，可用於5G固定無線接取（FWA）路由器和行動熱點用戶終端設備（CPE），搶攻家庭和企業市場。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，T830高度整合的平台完整體現5G和Wi-Fi連接的最新技術，協助客戶打造輕巧的千兆級高性能5G的CPE產品。

聯發科指出，T830平台的主系統單晶片整合3GPP Release-16行動通訊規格5G數據機（modem）、4核Arm Cortex-A55 CPU、Sub-6GHz的射頻收發器、GNSS接收器以及相關的電源管理晶片。

T830平台內建的網路處理器和Wi-Fi網路硬加速引擎，可在不增加CPU負載的情況下，為5G蜂窩網路傳輸到乙太網或Wi-Fi提供千兆級的傳輸性能。

聯發科表示，T830平台可大幅節省功耗，有助設備製造商減少開發時間和成本，此外，還可讓電信設備公司使用現有的Sub-6GHz行動網路的基礎架構，降低鋪設電纜或光纖的成本，讓7Gbps的5G速度一氣呵成。（編輯：張均懋）1110818