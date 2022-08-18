總統：8/19起逐步要求企業揭露溫室氣體盤查資訊

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（中央社記者高華謙新北18日電）總統蔡英文今天說，明天起逐步要求企業揭露溫室氣體盤查資訊。她肯定已超過100家企業參與「玉山ESG永續倡議」，懇請業界領袖協助減排工作，減緩中小企業轉型時遇到的挑戰。

蔡總統上午出席「玉山ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續倡議行動」記者會，由玉山銀行創辦人黃永仁、玉山銀行董事長黃男州與超過100家企業共同公開倡議ESG永續發展。

蔡總統表示，ESG永續倡議是重要行動及政府全力推進目標，面對全球永續發展趨勢與綠色供應鏈要求，一定會公私部門合力推動。

蔡總統說，玉山銀行集結許多企業發起ESG倡議行動，從一開始32家到今年超過100家，顯見永續發展目標就是企業界發展目標。看到大家都這麼努力，政府就一定要更努力。

蔡總統表示，今年3月公布台灣2050淨零排放路徑，另提出透過風電、光電、電力系統與儲能等12項關鍵戰略，整合跨部會資源落實淨零轉型長期願景目標，關鍵戰略中不但要讓現有技術發揮最大減碳效果，也要持續投入氫能、海洋能與生質能等前瞻技術研發，用科學加速再生能源發展。

蔡總統說，政府會持續引導並支持產業走向低碳轉型，明天起金融監督管理委員會將逐步要求企業揭露溫室氣體盤查資訊，目標是2027年前所有上市櫃公司完成溫室氣體盤查。

蔡總統表示，轉型過程中為確保公正，採取先大後小、以大帶小模式，轉型必有挑戰，政府會在過程中和企業一起合作。

蔡總統說，接下來淨零技術逐漸成熟，預期將帶動相關新興產業發展。消費端方面，民眾消費偏好改變，也會和企業端形成良性循環，未來低碳產品與服務將有更大市場商機。

黃男州表示，面對氣候變遷及永續發展這樣巨大轉型工程，透過跨產業經驗交流，凝聚共同智慧，相信可在永續發展道路上，讓世界看見台灣驕傲。

「玉山ESG永續倡議行動」2021年由玉山銀行與32家企業夥伴共同發起，透過簽署「永續發展倡議書」期望控制溫室氣體排放，減緩對氣候與環境衝擊，落實各項ESG作為，推動聯合國永續發展目標（SDGs）。2022年新增101家企業加入「玉山ESG永續倡議行動」，包含各產業龍頭及隱形冠軍。（編輯：李錫璋）1110818