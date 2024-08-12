信用卡現金回饋不流行？3大發卡行搶攻點數生態圈

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（中央社記者謝方娪台北12日電）玉山銀行今天宣布推出「玉山Unicard」信用卡，採e point點數回饋且權益可自行切換，市場預期新卡將對決國泰世華銀行CUBE卡及台新銀行玫瑰、太陽卡，亦顯示大型發卡行信用卡策略已從現金轉向點數回饋，力拚打造生態圈、鞏固客戶忠誠度。

玉山金暨玉山銀行董事長黃男州今天出席玉山Unicard信用卡上市記者會，公布新卡3大特點，第1，主推權益自由選，其次，採點數回饋而非現金回饋。

第3，新卡首創「訂閱制」回饋方案，卡友可使用玉山e point 99點，即可於百大特約商店享3.5%回饋，加上綁定e化帳單、設定玉山銀帳戶自動扣繳及新戶加碼，最高享5%回饋。合作特店除了涵蓋國內百貨、餐飲、旅遊航空及LINE Pay、街口支付等常見行動支付，亦包括海外13地區實體消費。

除了使用玉山e point 99點走訂閱制回饋外，卡友若前一個月玉山Unicard簽帳金額大於等於新台幣3萬元且前一個月於玉山銀平均資產金額大於等於30萬元，免花e point 99點即可選擇訂閱制回饋。

玉山銀主管解釋，此機制目的在於促動卡友集中消費、提高卡友黏著度，並強力經營主力客戶，除了信用卡業務外，希望同步達到活絡理財業務效果，計算平均資產總額除了納計台外幣總存款，也涵蓋海外債、海外ETF、結構型金融債、債票券等。

放眼目前國內信用卡市場，國泰世華銀CUBE卡、及台新銀今年翻新權益後的玫瑰及太陽卡，均採點數回饋且權益自由切換，玉山銀籌備1年發新卡，亦跟上點數回饋風潮，顯見大型發卡行鞏固信用卡客戶忠誠度作法已有別於過往，力拚打造自家點數生態圈，現金回饋不再是主流。

相比國泰世華銀及台新銀，玉山銀主管認為，玉山新卡創全市場之先推「訂閱制」回饋方案，以較高回饋可望吸引每月刷卡消費額度較高卡友或理財客戶，另消費當下即可折抵先前累積的e point，即使消費當下忘記折抵，當月結帳前均可折抵，便利性高，亦為優勢。就行內整體有效卡率上，玉山銀力拚今年底拉高至71%至72%水準。

玉山銀此次發新卡來勢洶洶，市場預期將槓上CUBE卡、玫瑰及太陽卡，國泰世華銀今天說明，CUBE卡打破傳統、引領市場首創「一卡抵多卡」思維，創造每一權益方案等同一張卡片的權益模式，將回饋自主權交還給客戶，透過權益切換，一卡可享多種權益回饋，順利提高卡友黏著度。

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國泰世華銀指出，隨CUBE卡上市3週年，共已擁逾600萬卡友，為市場卡量第一的銀行卡，卡友除了可在CUBE App平台中主動選擇習慣使用的消費通路，亦有機會體驗智能投資、保險專區、彈力貸、基金申購等金融服務。

台新銀先前亦點出，現在國內流通卡已近6000萬張，無論台新或任何一家銀行，未來發卡勢必都將更強調精準性，除了帶入新客戶，對既有客戶提供的優惠及權益亦相當關鍵，必須找出自家客戶需求點，因此今年7月翻新玫瑰卡及太陽卡權益，卡友亦可每天在Richart Life App切換權益方案。（編輯：潘羿菁）1130812