錼創掛牌 張振山：創新板是上市公司非預備市場

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（中央社記者潘智義台北18日電）錼創科技-KY今天在台灣創新板掛牌上市，為首家掛牌公司，金融監督管理委員會證券期貨局長張振山在上市典禮致詞時表示，創新板掛牌是典型的上市公司，不是預備市場。

張振山表示，創新板最初是109年行政院國發會提出的架構，真正落實是等到109年底資本市場藍圖裡的台灣創新板，今年8月台灣證券交易所再做調整，最重要的是引進「造市制度」及獎勵措施。

錼創科技董事長李允立在上市典禮表示，雖然有人質疑創新板恐怕是「冷凍櫃」、成交量低，但自己認為創新板絕對不是冷凍櫃，有信心也有責任要為台灣的新創事業走出不一樣的路。

李允立坦言，面對資本市場一直都是很期待發生的事情，雖然過去比較可能發生的機會是在美國，也可能是在香港，但結果卻選擇在台灣上市，「我們真的非常幸運」，原本也沒有一定要當第一家在創新板掛牌的公司，但在需要資本市場籌資時，「台灣給了我們養分」。

對於外界質疑創新板可能成為「冷凍櫃」、成交量很低、這個市場反應不好，李允立透露，其實自己這段時間也很擔心，畢竟對證交所來講，錼創不過就是一家公司，但卻是自己和同事的全部；錼創本來就是一家挑戰極限的公司，做微發光二極體一開始就不被看好，雖然覺得很困難，但走得還不錯，有信心也有責任要為台灣的新創事業走出不一樣的路。

台灣證券交易所董事長林修銘表示，與錼創一起為台灣的資本市場美好前途加油，創新板第一家公司由錼創開始，是台灣創新產業的里程碑；錼創經歷近8年的研發微發光二極體（Micro LED）次世代顯示器關鍵技術，從晶圓、磊晶技術到微晶片處理，更擁有關鍵技術巨量轉移，也與國際知名品牌推出Micro LED電視。

林修銘說，錼創的技術充分應用在車載、穿戴裝置，也投入元宇宙未來發展，見證微發光二極體展現的技術層次差異非常大。

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他期待像錼創這樣的新創公司一棒接一棒的來到資本市場，希望結合承銷商、會計師、律師或「園區孵化器」，在台灣以科技島的生態圈發揮籌資角色，在創新板得到資本市場最大的支持，有機會為台灣未來培養更多的護國神山；創新板掛牌會有更多新創團隊參與，好的公司、人才留在台灣。

他解釋，創新板讓創新力量發揮，但有投資門檻限制，也是對投資人的保護作用，至6月底止，合格投資人已逾9.8萬戶，較去年底增加逾3.2萬戶；金管會今年的創新板上市家數目標為10家，除錼創今天上市之外，另有8家公司接洽上市事宜。（編輯：張均懋）1110818