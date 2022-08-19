外資今年賣超台股逾兆元 投顧：遲早回流不悲觀

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（中央社記者江明晏台北19日電）外資今年以來累計在台股賣超突破新台幣1兆元，投顧法人表示，總體環境雜音頻傳，導致外資加速調節；但台股與美股連動密切，只要美股回到反彈格局，台股就不需要太悲觀，資金回流也是遲早的事。

台股今年歷經高通膨、俄烏戰爭、美國聯準會（Fed）升息及中國軍演等因素影響，截至8月19日止，指數收在15408.78點，累計下跌2810.06點；而外資今年賣超動作不斷，於今天正式突破新台幣1兆元關卡，估算累計賣超約1兆11億元。

華南投顧董事長儲祥生表示，外資今年在台股已賣超兆元，近2年9個月累計賣超台股近2兆元，主要是反映總體經濟變化，但台灣產業本益比相對平價，加上產業在市場上具有地位，市場不需要太過於悲觀。

元大投顧指出，上半年總體環境雜音頻傳，先是升息與通膨因素打壓股市，又碰到俄烏戰爭拉高原物料價格加劇通膨，導致資金加速撤出，第2季整體供應鏈與資金環境迎來最壞情況。

儲祥生指出，台灣產業和美國電子科技業連動很深，尤其是半導體類股，美股幾乎成為台股的一面鏡子，只要美股下跌，台股就下跌，美股反彈，台股就上漲，也意味著外資在台股扮演極重要的角色。

觀察美股發展，他認為，美股近期已展開反彈格局，意味著底部浮現，外資不排除會開始回補台股，將對台股行情有幫助，有助於讓台股13900點之上的底部更為堅實；但今年手機、電腦都「賣不好」，電子公司有很高 的庫存壓力仍待消化，這個部分仍是利空。如果這個利空能安然度過，台股應該比較有機會展開強勢反彈。

展望台股後市，元大投顧表示，隨著俄烏戰爭的影響逐漸淡化，通膨與油價於第2季趨於見頂，聯準會升息腳步有望不再加速，亞幣貶值、資金流出亞洲的情況也可望止穩，期望第3季供應鏈改善迎來反彈，消費與航空等族群也可望受惠下半年台灣疫情逐步解封。

台新投顧副總經理黃文清表示，隨著升息腳步趨於穩定，且大部分已被市場反映，未來外資回流是遲早的問題，近期企業上半年財報及第3季營收反映告一段落後，股市將能逐步擺脫負面因素干擾。（編輯：張良知）1110819