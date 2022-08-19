台股成提款機 外資今年賣超逾1兆元創紀錄

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外資今年累計賣超至19日突破新台幣1兆元，超越前2年總和。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北19日電）外資今年累計賣超至今天正式突破新台幣1兆元，超越前2年總和，創下台股史上外資賣超新高紀錄。受到升息、通貨膨脹、地緣政治風險等利空影響，國際資金自新興市場撤出，流動性較高的台股淪為外資提款機。

台股2020年及2021年因航運股崛起，帶動散戶「螞蟻搬象」的多頭力量。儘管外資連續2年賣超5394億元及4539億元，單一年度賣超金額均未超過5400億元，也未對台股多頭走勢造成太大的影響。

不過今年總體經濟不確定因素增加，在升息背景下，資金持續回流美國，上半年又發生中國封控造成供應鏈停擺、俄烏戰爭加重通膨等因素，外資持續偏空操作，上半年累計賣超9425億元，相較去年全年賣超金額已翻倍。

台股今年1月5日盤中衝上18619.61點歷史新高後一路走跌，上半年累計重挫3393點，為史上第三大半年度跌點。今年截至8月19日止，指數收在15408.78點，累計下跌2810.06點，跌幅約15.42%；外資今天再賣超73.05億元，累計今年賣超估算已達1兆11億元。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紅利結束、消費市場需求減弱，外資從上半年就示警半導體超級週期告終，將進入修正，第3季電子業面臨庫存調整壓力，半導體和電子權值股成為外資7月以來減碼主要標的。

晶圓代工廠龍頭台積電上半年遭外資賣超75.6萬張，連帶影響台積電上半年股價下跌逾22%。在外資上半年賣超個股前10名中，半導體占6檔，除了台積電高居第1，聯發科、聯電、聯詠、日月光投控及瑞昱也上榜。

亞系外資日前發布研究報告指出，今年以來台股已大幅修正，但考量台海關係緊張、出口動能恐轉負，加上半導體進入庫存修正週期拉長等理由，宏觀基本面和估值並沒有足夠支撐，重申台股「中立」評等。

亞系外資數據顯示，台股通膨調整後本益比（CAPE）為20.4倍，仍然高於21年來的平均水準18.8倍；外資對台股持股比例日前已降至38%，寫下近6年新低。（編輯：張良知）1110819