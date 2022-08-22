優良觀光工廠評選名單出爐 工業局將協助重點推廣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北22日電）經濟部工業局今天公布2022年優良觀光工廠評選結果，共有9家廠商獲選。後續經濟部將協助進行重點推廣。工業局表示，觀光工廠發展至今，具有教育意義與歷史文化傳承，隨著疫情警戒逐步開放，期盼觀光工廠成為民眾國旅首選。

工業局今天發布新聞稿，公布今年優良觀光工廠評選名單，有太平洋自行車博物館、手信霧隱城、台灣足鞋健康知識館、台灣穀堡稻米觀光工廠、立康健康養生觀光工廠、亞典蛋糕密碼館、彪琥台灣鞋故事館、祥儀機器人夢工廠及興隆毛巾觀光工廠等9家獲選。

工業局說明，今年度評選競爭激烈，這9家獲選的優良觀光工廠都是一時之選，均符合經濟部觀光工廠評鑑資格，也是台灣產業觀光教育與企業永續發展的模範場域。

工業局表示，獲選的9家觀光工廠，是產業教育與特色觀光的佼佼者，獲選廠商在企業永續發展、公司治理及社會關懷等層面皆不遺餘力，工業局將協助進行重點推廣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工業局強調，雖然近期以來旅遊市場受到疫情影響，但隨著疫苗普及與警戒逐步開放，好玩、有趣又有豐富知識的觀光工廠，將是民眾旅遊不可忽略的安排景點。

經濟部自2009年起推動優良觀光工廠評選機制。經濟部說，深具在地特色的觀光工廠發展至今，產業已向下扎根、茁壯，也是教育意義與歷史文化傳承不可或缺的一塊拼圖，值得作為民眾出遊好選擇。（編輯：潘羿菁）1110822