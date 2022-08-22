群翊：在手訂單旺到2024年 高階電子設備展望樂觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北22日電）印刷電路板（PCB）相關設備商群翊今天舉辦法人說明會，總經理李榮坤表示，受惠於5G、電動車及元宇宙等新商機，今年下半年到2024年仍有大量在手訂單，對高階電子設備展望保持審慎樂觀看法。

群翊去年收入與接單都創歷年新高，今年延續暢旺情勢，今年上半年合併營收約新台幣11.45億元，年增29%；營業利益2.74億元，年增23%；在匯兌收益等業外收入挹注下，歸屬於母公司稅後淨利約2.89億元，年增94%，每股盈餘5.26元。

李榮坤說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已持續2、3年，大環境有許多挑戰，像是通貨膨脹、美國升息、貿易戰、科技戰。群翊受惠5G、人工智慧（AI）、電動車、元宇宙等新商機，加上高速運算需求持續增加，很幸運有眾多客戶長期支持，從2022年下半年到2024年仍然有很大量的在手訂單。

整體而言，李榮坤認為，全球市場儘管有稍微波動，但是在IC載板、先進封裝的帶動下，除了台灣之外，群翊在歐洲、美國、日本、韓國、中國大陸、東南亞地區都有布局，對兩岸及全球市場都有很好的展望，對高階電子設備市場保持審慎樂觀的看法。

群翊董事長陳安順指出，群翊布局載板約20年，去年起開花結果，但並非開花結果就一定吞得下這麼多訂單。從中國大陸到中南半島的裝機和接單過程中，證明群翊有國際化能力，在疫情期間按照客戶要求派駐人力，到現場進行裝機與測試。

「目前最大問題不是訂單能拿多少，而是能不能做出來。」陳安順透露，為了因應明年中南半島訂單，群翊今年已經引進泰國及越南勞工，加上原有菲律賓勞工，主要因應明年裝機測試，同時在數個月前也增加1000多坪的裝配面積，增加產能約20%，並持續搜尋更大廠房。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

群翊財務長沈錦味說，群翊產品屬於客製化生產，小到一般烤箱，大到工廠整線設備，都是針對客戶量身定做的客製化產品，各有不同毛利率，整體毛利率合理範圍約在35%至45%。

她指出，群翊在資金運作、收入、評價方面採取比較保守的態度，有些同業在出貨階段就認列收入，有些在裝機就認列，群翊是在產品功能確認才認列，因此再製品庫存高於同業。（編輯：張均懋）1110822