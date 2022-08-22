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集保推數位服務 債券存摺電子化擴及一般投資人

2022/8/22 21:37
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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣集中保管結算所今天宣布，繼109年推出自營商與保管機構客戶間（B2B）成交資料及債券存摺電子化服務，今天起再將相關服務延伸至自營商與一般投資人（B2C）。

集保結算所代理總經理景廣俐透過新聞稿表示，在與證券商公會共同規劃下，集保持續以金融科技及創新思維提供市場優質數位化後台服務，為提供自營商與一般投資人間電子化服務，將成交資料及電子債券存摺導入新建置的「集保i查詢平台」，具體實踐ESG（環境永續、社會參與、公司治理）行動方案。

景廣俐指出，為保護投資人權益，打造多元包容安心的投資環境，投資人可透過電腦、手機、平板，以電子郵件連結或登入平台，即時查詢自營商傳送的債券成交單、給付憑單暨交付清單、電子債券存摺；遇電子債券存摺提前解約時，也可選擇於平台線上、或以書面方式確認內容。

她說，全面啟動電子化服務，為後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代提供無實體接觸的有效解方，也減輕交易雙方以郵寄、派員或臨櫃等人工繁瑣程序。

集保結算所表示，將持續開發數位金融應用場域，設計整合式介面，廣納各式商品，進一步提供投資人可信賴數位數據加值服務。（編輯：楊蘭軒）1110822

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