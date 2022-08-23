全球電路板1億美元俱樂部 台商營收市占奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）根據研調機構指出，全球電路板（PCB）製造商排行榜中，共有146家營業額超過1億美元，依營業額來看，台商以32.8%的市占率穩居全球第一，前25大電路板製造商，台商就進榜9家。

台灣電路板協會（TPCA）今天發布新聞稿指出，研調單位N.T.Information由中原捷雄（Hayao Nakahara）博士調查的全球電路板（PCB）製造商排行於日前公布，報告顯示2021年全球電路板產值約為870億美元，營業額超過1億美元的電路板製造商共146家入榜，較2020年128家成長18家，若依營業額來看，台商依舊以32.8%的市占率穩居全球第一，其次依序為中國大陸31.3%、日本17.2%、及韓國的10.9%，。

若依廠商數來看，以中國大陸的69家居冠、接續為台灣27家、日本23家、韓國14家，美國5家、歐洲5家、東南亞3家。

仔細觀察前25大電路板製造商，台商就進榜9家，並在各類型電路板居於領導地位，例如：臻鼎科技高居全球電路板及軟板的龍頭，欣興電子為全球第二及最大的載板廠，華通電腦為高密度電路板（HDI）首位，瀚宇博德的筆電板出貨量為全球最大。

2021年受惠於全球半導體的蓬勃發展，年度成長幅度最高的電路板廠均為載板製造商，計有7家營收超過10億美元，依序為台灣欣興電子（載板營收為20.8億美元）、日本揖斐電Ibiden（19.60億美元）、韓國三星電機（15.34億美元）、日本新光電工Shinko（13.9億美元）、韓國LG Innotek（12.67億美元）、台灣南亞電路板（12.25億美元），台灣景碩科技（10.9億美元）。

中原預估，2021年載板產值為156億美元，占全球電路板的17.9%，雖然在全球系統性缺晶片、ABF載板面積、層數放大的需求帶動下，載板今年仍供不應求，但從2019年到2025年，全球載板製造商投入超過250億美元進行產能擴充及蓋設新廠，後續仍須留意價格競爭的狀況。

2021年另一個亮點是全球車用電路板的持續成長，雖然去年受晶片短缺及封控、塞港等不利因素影響，但整體汽車銷售為8300萬輛，較2020年的7800萬輛小幅成長，電動車銷售量更是翻倍，從2020年的300萬輛增加到2021年的650萬輛，其中所用的電路板是傳統燃油車的3倍，加上銅箔基板的價格上漲，使得電路板製造商得以調漲售價。

全球前10大車用電路板廠台廠占有4名，分別為敬鵬 （第4名）、欣興 （第6名）、健鼎 （第8名）、定穎（第10名）。隨著汽車版圖的改變，在先進技術的加持下，預期車用電路板將會持續蓬勃成長，並為產業帶來另一波商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

電路板屬於高資本投資與高技術密集的產業，需要穩定的投資去創造未來營收成長，雖然中原博士預估，全球約有2100家的電路板製造商，但大者恆大為不變的趨勢；回顧2021年有25家製造商達到10億美元以上的營收，它們就占整體產值的52%，其中更有10家營收超過20億美元，相比之下，在2002年時沒有一家電路板廠的營收超過10億美元。

先進技術的投資為台商保持全球領先的關鍵，看好未來高速運算、電動車、低軌衛星等新興領域的成長潛力，台商持續以行動參與未來的商品開發，今年預計有新台幣1300億元至1400億元的資本支出，其中欣興就包辦453億元、臻鼎科技也有超過300億元的規模，景碩與南亞電路板也雙雙突破百億元。（編輯：郭無患）1110823