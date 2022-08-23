易安聯重新搶進國外小額匯兌？金管會：未收到申請

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（中央社記者謝方娪台北23日電）民間團體今天舉辦記者會，指香港商易安聯台灣分公司受港版國安法管轄，呼籲金管會應駁回易安聯經營匯兌業務申請案。對此，金管會表示，目前易安聯並未重新提出國外小額匯兌業務申請案。

媒體報導，經濟民主連合今天召開記者會，強調香港商易安聯今年再度提出申請經營匯兌業務，但申請人為香港法人台灣分公司，受港版國安法管轄，呼籲金管會不應核准易安聯經營匯兌業務。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會回應媒體提問表示，易安聯台灣分公司去年曾申請經營國外小額匯兌業務，但後續未在期限內補正指撥營運資金證明文件，因此去年9月金管會已駁回易安聯國外小額匯兌業務申請案。

林志吉強調，截至目前為止，易安聯並未重新向金管會提出申請案；若後續易安聯提出申請，金管會將依法進行審理。

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易安聯及統振2019年正式進入金融監理沙盒開辦外籍移工匯款實驗，實驗成效良好，去年7月電支條例2.0上路，開放符合條件的公司申請承作外籍移工國外小額匯兌業務，易安聯及統振均有向金管會遞交國外小額匯兌業務申請案。

不過，易安聯因一度涉中資疑慮，未取得經濟部同意增資，以致未在金管會給予的期限內補正指撥營運資金證明文件，金管會去年9月已駁回易安聯國外小額匯兌業務申請案並終止易安聯沙盒實驗。（編輯：楊蘭軒）1110823